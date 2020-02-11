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Россия пока не получила ответа от Великобритании и США на предложение провести саммит стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Тем не менее мероприятие может состояться на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2020 года.

Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв, его слова приводит ТАСС. Дипломат пояснил, что допускает проведение саммита в сентябре в Нью-Йорке, поскольку «все лидеры будут там». Однако с какой-либо определённостью о месте и времени проведения саммита можно будет говорить, когда своё участие подтвердят президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

С инициативой провести встречу лидеров стран — членов Совбеза ООН ранее выступил президент России Владимир Путин. По его мнению, пять постоянных участников Совета Безопасности могут дать пример другим странам, а потенциальный саммит «сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы». Как сообщал NEWS.ru, идею российского лидера одобрили Китай и Франция.