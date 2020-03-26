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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разговоре Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, политики не обсуждали возможность отмены санкций.

Представитель главы государства дал отрицательный ответ на соответствующий вопрос журналистов, передаёт ТАСС. Как писал NEWS.ru, Путин присоединился к онлайн-саммиту G20 после разговора с Макроном. До этого политик примерно два часа...