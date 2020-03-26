Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об онлайн-саммите «Большой двадцатки». По его словам, мероприятие завершилось.
Об этом он
Саммит «Большой двадцатки» завершился, — сказал представитель главы государства.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин присоединился к онлайн-саммиту G20 после разговора с Макроном. До этого политик примерно два часа разговаривал с представителями предпринимательских сообществ. Он рассказал, что для завершения встречи ему пришлось заставить ждать Макрона. Глава государства хотел закончить обсуждение, так как французский лидер уже был на связи, однако бизнесмены попросили его продолжить обсуждение.
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