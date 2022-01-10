Рябков заявил о невозможности компромиссов со стороны России в переговорах
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:08, 10 января 2022
Сергей РябковФото: MFA Russia/Global Look Press
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал в эфире Первого канала о том, что Москва на переговорах с Вашингтоном по вопросу предоставления гарантий безопасности не планирует отступать от озвученных ею же параметров. Дискуссия на эту тему проходит в эти дни в Женеве.
К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с чёткой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько чётко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть, — подчеркнул дипломат.
Помимо Рябкова, российскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Александр Фомин. Американской стороной в переговорном процессе руководит первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Ранее сообщалось, что переговоры России и США стартовали в Женеве, главной их темой обозначен вопрос о гарантиях безопасности. Мероприятие проходит в закрытом формате на территории постоянного представительства США при отделении ООН в Женеве.
Накануне вечером, 9 января, представители стран провели этап предварительных переговоров, они были в формате рабочего ужина. Как отметил Рябков, разговор был сложным, но деловым.