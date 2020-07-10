Рябков: возвращение к ДРСМД после выхода США из соглашения невозможно

https://static.news.ru/photo/84be3a04-c2e8-11ea-a354-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Фото: MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) непоправимой ошибкой. Возврата к соглашению быть не может.

Хотел бы сказать, что последствия некоторых ошибок, совершённых в США, носят необратимый характер. Одной из таких крупнейших ошибок, к примеру, стал односторонний выход Вашингтона из договора по РСМД. Очевидно, что возвращение к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может, — подчеркнул политик в интервью телеканалу «Дума ТВ».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

В конце декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы Ванденберг. 11 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее на слова Столтенберга о том, что разрушение ДРСМД показало силу НАТО, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.