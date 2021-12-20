Рябков: США должны научиться воспринимать Россию как партнёра

Вашингтон должен начать относиться к Москве как к равноправному партнёру, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми необходимыми инициативами, негативная реакция на которые будет свидетельством того, что США осознанно идут на нагнетание напряжённости. Об этом пишет РИА Новости.

Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами. Однако Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения.