Россияне стали меньше доверять Навальному и Путину

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Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину в мае снизился с 34% до 33%. В то же время аналогичный показатель для оппозиционера Алексея Навального стал меньше на 2 п.п. — с 4% до 2%. Это следует из опроса «Левада-центра» (признан российскими влатями «иноагентом»), результаты которого размещены на сайте организации.

Также сократилось доверие граждан к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (с 12% до 10%), бывшему кандидату на пост президента Павлу Грудинину (с 2% до 1%) и депутату Саратовской областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко (с 2% до 1%). В то же время вырос уровень доверия к министру обороны Сергею Шойгу (с 10% до 12%), председателю правительства Михаилу Мишустину (с 10% до 11%), министру обороны Сергею Лаврову (с 9% до 10%).

При этом лидером по уровню доверия остаётся Путин, минимальный показатель для которого был зафиксирован в июле 2020 года (23%), а максимальный — в ноябре 2017 года (59%). Также в пятёрке лидеров Шойгу, Мишустин, Лавров и Жириновский. Навальный занимает седьмую строчку, а в январе доверие к нему достигало 5%, и он опережал по этому показателю Зюганова.

Эти данные были получены через открытый вопрос, где респонденты сами называли политиков, которым доверяют.

При этом закрытые вопросы демонстрируют общий рост оценки деятельности властей. Так, уровни одобрения текущего положения дел в стране, деятельности Путина, Госдумы и правительства за месяц выросли на 2 п.п., деятельности Мишустина — на 6 п.п., а деятельности губернаторов — на 3 п.п.

Ранее социологи поинтересовались у россиян, кому из знаменитостей, не являющихся политическими деятелями, они доверяют больше всего. У мужчин список возглавил журналист Владимир Соловьёв. Далее идут юморист Павел Воля, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комик Гарик Харламов и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. У женщин пятёрка выглядит так: Алла Пугачёва, Сергей Безруков, Ксения Бородина, Чулпан Хаматова и Юлия Барановская.