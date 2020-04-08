Россия ждёт от США продления ДСНВ

Министерство иностранных дел ожидает от Соединённых Штатов скорейшего положительного ответа на предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. С такой инициативой российские власти выступили в декабре 2019 года.
Американской стороне предложили продлить ДСНВ без предварительных условий,
Считаем необходимым сохранить этот апробированный механизм и обеспечить ему должную жизнеспособность. Убеждены, что это отвечало бы интересам как России и США, так и всего международного сообщества, гарантировало бы предсказуемость ситуации в ракетно-ядерной сфере, — отметили в внешнеполитическом ведомстве.
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов дискутировать с американским лидером Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать». Также, по его мнению, договор необходимо продлевать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен