https://static.news.ru/photo/7455aedc-5c53-11ea-a72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов дискутировать с американским лидером Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать».

Также, по его мнению, договор необходимо продлевать.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Ранее Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила. По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Белый дом намерен за закрытыми дверями провести переговоры с Россией по вопросу продления Договора.

Как ранее писал NEWS.ru, США дали официальный отказ на предложение российской стороны о проведении встречи юристов по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).