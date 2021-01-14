Россия вслед за США может выйти из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/05ae9c44-570e-11eb-904b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Участие России в Договоре по открытому небу (ДОН) без присутствия в нём США не имеет практического смысла. В связи с этим в ближайшее время Москва может объявить о пересмотре своего участия в соглашении, считают эксперты.

При этом, отмечают они, Россия может не только приостановить своё участие в договоре, но и вообще выйти из него. Если всё пойдёт по максимально негативному сценарию, будет фактически похоронен механизм, игравший важную роль в укреплении доверия между Россией и странами Запада, пишет «Коммерсант».

По данным издания, осенью прошлого года Россия выдвинула остальным 32 странам — участницам ДОН два условия, при выполнении которых она готова остаться участником соглашения. Во-первых, Москва потребовала письменных гарантий, что те не станут передавать Соединённым Штатам, прервавшим своё участие в соглашении, собранную при полётах над российской территорией информацию. Во-вторых, Кремль настаивал на том, чтобы европейцы письменно подтвердили, что не станут запрещать самолётам из РФ инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты.

Однако таких гарантий Москва тогда так и не получила.

ДОН должен работать на поддержание транспарентности и кооперативной безопасности в Европе. США из него вышли, а европейцы оказались не готовы сделать широкий жест в его поддержку. <...> Нельзя исключить, что российское руководство решит, что кооперативную безопасность в Европе строить не с кем,— заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.

В свою очередь бывший начальник международно-договорного управления российского Министерства обороны Евгений Бужинский уверен, что фактически Россия уже начала процедуру выхода из договора. Осталось лишь объявить об этом официально.

При этом он критически отнёсся к самой идее получить какие-либо гарантии, что Европа не будет передавать данные США. По его словам, информация по всем международным договорам в области безопасности, которых осталось немного, проходит через единый верификационный центр НАТО в Брюсселе, которым «американцы верховодят». Таким образом, Соединённые Штаты смогут получать информацию, даже не спрашивая своих союзников по Альянсу, считает эксперт.

Как-то отцепить американцев от этой информации просто нереально. Никакие гарантии, несмотря на то что в договоре [и без дополнительных гарантий] есть специальное положение, что информация передаётся только членам договора, не работают, — приводит слова Бужинского РИА Новости.

Он подчеркнул при этом, что Россия не инициирует разрушение договора, а просто не может позволить себе в нём остаться на неравноправных условиях, без США.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В качестве причины американская сторона назвала нарушения договора со стороны России. Кремль эти утверждения отверг и выдвинул встречные обвинения.

Между тем Джо Байден, одержавший победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании заявлял, что выход страны из ДОН усилит напряжённость между Западом и Россией, а также повысит опасность просчёта и конфликта. Такое решение Белого дома он называл недальновидным.

В конце 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба ДОН находится под большим вопросом, писал NEWS.ru.