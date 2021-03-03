Россия уже начала прорабатывать ответ на санкции ЕС и США

https://static.news.ru/photo/63a2a1ce-7c11-11eb-a406-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия уже приступила к проработке ответа на антироссийские санкции, введённые Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом из-за ситуации с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в среду, 3 марта, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

До этого санкции были введены Евросоюзом.

На следующий день после введения ограничительных мер официальный представитель МИД РФ появилась в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она рассказала об ответе Москвы на западные санкции из-за Навального.

Ответ будет и уже прорабатывается, он будет, — заявила Захарова.

По её словам, «сигналы», которые в направлении РФ посылает Запад, не достигают цели. Как подчеркнула Захарова, если этот «звук» был действительно послан РФ, то страна на него ответила. Также эти посылы не достигают цели, если их адресат — американская аудитория.

Зная американскую аудиторию, всех этих людей слушают достаточно мало, потому что они знают, что эти люди как пришли, так и ушли, ни за что ответственности не несут, а потом на них на половину будут ещё судебные иски, — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, дипломат подчеркнула, что Соединённые Штаты, которые ввели санкции против России, пытаются выставить себя борцами с химическим оружием. И это при том, что сами американцы, в отличие от Москвы, его ещё не уничтожили.