Россия уличила Эстонию в искажении причин миграционного кризиса

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский уличил постоянного представителя Эстонии в «маниакальной настойчивости», с которой Таллин старается исказить причины миграционного кризиса, возникшего на границе польши и Белоруссии. Слова российского представителя приводит РИА Новости.

23 ноября в Собезе ООН проходило заседание по ситуации в Ираке. При этом представитель Эстонии упомянул о проблеме мигрантов из Белоруссии в Евросоюзе. По его словам, Эстония строго осуждает использование уязвимых категорий лиц ради продвижения политических целей.

Не могу не высказать удивление той маниакальной настойчивости, с которой наши эстонские коллеги пытаются превратно представить происходящее на белорусско-польской и белорусско-литовской границе под любым предлогом, в ходе практически любого заседания Совета безопасности, — сказал Дмитрий Полянский.

По мнению дипломата, при этом Таллин стермится исказить причины миграционного кризиса, которые в последнее время обострились на различных участках внешней границы Евросоюза.

...Увести в тень ответственность западных государств в разрушении государственности ряда стран Ближнего и Среднего Востока, — подчеркнул Полянский.

По его мнению, не решаемые на протяжении многих лет проблемы Ирака являются наглядным примером подобной практики, которая вынудила сотни тысяч людей «искать лучшей жизни в Европе».

По словам Полянского любой прибывший в Белоруссию беженец может в любое время покинуть страну. Подобное недавно сделали 400 человек, которые вылетели в Ирак, благодаря содействию белорусских властей.

Поэтому если что-то и вызывает осуждение и отторжение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который, вопреки декларируемым ценностям, пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников, нарушающих таким образом любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения, — подчеркнул российский представитель.

Он также выразил надежду на то, что у «эстонских друзей» которые ведут борьбу за имидж правозащитников, хватит смелости «осудить эту бесчеловечную практику» внутри Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что Варшава всерьёз готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а жители страны такую подготовку считают понятной и нужной. Объясняются приготовления тем, что Польша на фоне пограничного конфликта с Белоруссией серьёзно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией.