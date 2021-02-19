Россия предложила США обсудить все темы в сфере стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/bb46a3f4-72e2-11eb-ad02-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid/flickr.com

Москва предложила Вашингтону обсуждать все темы, относящиеся к области стратегической стабильности. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон, — рассказал министр в интервью телеканалу РБК.

Лавров подчеркнул значимость намерений развивать взаимодействие в сфере стратегической стабильности с учётом появления новых вооружений, часть из которых подпадает под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты. Сейчас надо встроить эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает. У американцев есть новая система — та самая концепция глобального молниеносного удара, кстати, неядерного, — напомнил Лавров.

Он добавил, что проект организации переговоров был передан представителям американской стороны в октябре прошлого года, но администрация Дональда Трампа не ответила на него. Позднее Лавров поднимал этот вопрос в разговоре с новым госсекретарём Энтони Блинкеном.

Как сообщал NEWS.ru, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) не является уступкой и со стороны РФ, и со стороны Соединённых Штатов Америки, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.