Россия открывает границу с Абхазией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение открыть границы с частично признанным государством Абхазия. Передвигаться между странами можно будет с 1 августа.
Об этом журналистам РБК
Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов, — отметили там.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора проинспектировали туристические объекты в Абхазии. По итогам проверки ведомство сочло эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.
При этом власти Абхазии продлили до 4 августа ограничения на въезд в республику для иностранцев и лиц без гражданства. Границы республики закрыты для иностранцев и лиц без гражданства с апреля. Исключение делается для дипломатов, сотрудников погрануправления ФСБ России и военнослужащих Объединённой российской военной базы. Также однократно могут посетить Абхазию те лица, у который в республике есть близкие родственники. Международные грузовые перевозки продолжаются в полном объёме.
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