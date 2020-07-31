Россия открывает границу с Абхазией

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Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения государственной границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политической подоплёки.

Из-за изменившегося сегодня порядка пересечения белорусско-российской границы посольством оперативно проведены консультации с руководством пограничного комитета по Смоленской области, МИД и ФСБ России. Российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения...