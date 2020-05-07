Россия не будет отвечать на высылку журналиста Первого канала из Минска

Власти России не планируют ответные меры на высылку корреспондента Первого канала из Минска. Этот шаг белорусской стороны принят к сведению, однако в России выступают за свободу слова.
Ответные меры не планируются, потому что мы за свободу слова и за создание беспрепятственных условий для работы журналистов, в первую очередь, из братской Белоруссии, — сообщил источник РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как российские журналисты сделали сюжет о ситуации с коронавирусом в этой стране. Ведущие заявили, что журналистов лишили аккредитации «по закону» и вынесли им предупреждение.