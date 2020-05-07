Россия не будет отвечать на высылку журналиста Первого канала из Минска

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек высказался о российско-чешских отношениях. По его словам, диалогу двух стран мешают давние проблемы, а скандал со сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу усугубил их ещё сильнее.

В интервью РБК он подчеркнул, что если б страны соблюдали принцип невмешательства во внутренние дела друг друга, то потепление между ними было бы неизбежно. Наши граждане платят мне за то,...