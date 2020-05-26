Москва потребовала допустить экспертов РФ в грузинскую Лабораторию Лугара

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МИД РФ сообщил об ожидании российской стороной ответа от Грузии на запрос о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами.

Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси, — цитирует сообщение ТАСС.

В МИД также пояснили, что наибольшую обеспокоенность вызывает деятельность Вашингтона в непосредственной близости от российских границ. Москва намерена продолжать добиваться внятных ответов от американской и грузинской сторон.

Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций, — добавили представители дипведомства.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что в МИД России заявили о нецелесообразности планирования зарубежных поездок.