МИД России заявил о нецелесообразности планирования зарубежных поездок

https://static.news.ru/photo/8fc1ba80-9ea7-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ призвал граждан отказаться от планирования каких-либо зарубежных поездок из-за повышенного риска в условиях пандемии коронавируса.

Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая, — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что во многих странах по-прежнему затруднено оказание содействия гражданам РФ, несмотря на постепенное возобновление работы российских консульских учреждений. В МИД РФ отметили, что тысячи россиян по всему миру ожидают вывозных рейсов в Россию.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения, либо посещением тяжелобольных родственников, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от заграничных поездок. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что после заявления премьера стали поступать многочисленные вопросы от граждан, озабоченных ситуацией. Он подчеркнула, что заявление главы правительства требует объяснений.

По данным на 25 мая, в мире коронавирусом заразились более 5,4 млн человек, более 345 тысяч умерли, более 2,1 млн выздоровели.

В России коронавирус диагностирован у 353 427 человек (+8946 случаев за последние сутки), 118 798 выздоровели (+3746 за последние сутки). Умерли 3633 человека (+92 за последние сутки).