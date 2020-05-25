Россияне встревожены призывом Мишустина воздержаться от путешествий

https://static.news.ru/photo/ff0e25ce-9ea0-11ea-863f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от заграничных поездок. Такое заявление встревожило жителей страны.

После заявления политика в Ассоциацию туроператоров России стали поступать многочисленные вопросы от россиян. По ним видно, что люди озабочены ситуацией, отметила исполнительный директор ведомства Майя Ломидзе.

По её словам, заявление главы правительства требует объяснений. Также она заявила о необходимости обозначить сроки ограничений, передаёт «Газета.ru».

Даты [снятия ограничений] неясны, порядок открытия авиасообщения тоже. Единственное, что мы сейчас видим, — что люди встревожены, — подчеркнула она.

Как информировал NEWS.ru, российское правительство намерено начать снимать ограничения с внутреннего туризма.