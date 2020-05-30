Россия надеется, что США настроится на диалог с США

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что в Соединённых Штатах возобладает «естественный инстинкт» договариваться.

По мнению замглавы МИД РФ, Вашингтон сейчас давит на Пекин в каждой области, где на это есть возможность. Это, продолжил Рябков, влечёт за собой дальнейший рост неопределенности в международных отношениях.

Тем не менее, я все еще надеюсь, что в какой-то момент возобладает естественный инстинкт говорить и договориться, заключать сделки, а не продолжать попытки выжать что-то из других. Не только из Китая, но и из России, и других стран, которые идут независимым от США курсом, — сказал Рябков в интервью The National Interest.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, какими могут быть последствия усиления давления Штатов на Китай из-за шагов Пекина в отношении Гонконга и Тайваня.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы.

Как писал NEWS.ru, Китай может сравняться или даже обойти Соединённые Штаты по потенциалу Военно-морских сил, если текущие тенденции в этой области не изменятся. Об этом сообщается в отчёте исследовательской службы госоргана.