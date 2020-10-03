Россия и США проведут новые консультации по стратегической стабильности

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Очередной раунд российско-американских консультаций, посвящённый стратегической стабильности, состоится в Хельсинки 5 октября. Об этом сообщили в МИД РФ.

Подтверждаем, — сказали «Интерфаксу» на Смоленской площади.

Ранее об этом сообщали источники газеты «Коммерсант». Предыдущий раунд состоялся в Вене 17 и 18 августа.

На предстоящих консультациях главой российской делегации станет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а американскую возглавит спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

После предыдущего раунда Москва заявила, что не готова продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на условиях, которые предлагает Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат назвал ультиматумом предложение специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новых условиях по продлению договора и сообщил, что РФ не боится возможных американских санкций за оружейные сделки с Ираном.

До этого Биллингсли сообщил, что Вашингтон выдвинет новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Москва не примет их предложение до окончания президентской гонки в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что американская сторона не будет продлевать договор, если до февраля РФ и США не выйдут на предложенное соглашение, так как он не выгоден. Биллингсли считает, что любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Как писал NEWS.ru, во время встречи в Женеве Российская Федерация обязалась не вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.