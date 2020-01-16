Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия и США провели сегодня в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Как сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Сторону США представлял исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.

Ранее NEWS.ru писал, что Елисейский дворец не исключил возможные контакты между Макроном и Путиным во время их визита в Израиль на мероприятия посвящённые памяти Холокоста.

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