Россия и США провели сегодня в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Как сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Сторону США представлял исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.
Сегодня в Вене состоялись российско-американские межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел С.А. Рябков, американскую- и.о. старшего заместителя госсекретаря США К.Форд.