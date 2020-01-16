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Из тезисов послания к Федеральному собранию, с которым выступил российский президент Владимир Путин, можно сделать вывод, что он собирается остаться у власти навсегда. Такое мнение обнародовал экс-глава Украины Пётр Порошенко.

В этих условиях необходимо объединиться и власти, и оппозиции, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, написал политик в Twitter. В России нет правительства, нет...