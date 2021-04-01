Россия готовит ответ на санкции со стороны Канады

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская Федерация готовит ответ на санкции, которые в отношении Москвы ввела Канада. Об этом в четверг, 1 апреля, в разговоре с журналистами сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении двух российских и украинских физических лиц, а также против четырёх предприятий в Крыму. Также санкции были введены со стороны Австралии. Под ограничительные меры попали четыре юридических лица и одно физлицо, которые были связаны со строительством Крымского моста.

Как отметила Захарова, подобные действия со стороны Канады являются демонстрацией болезненного упрямства в отрицании объективной реальности. Она посоветовала Оттаве перестать верить в иллюзии о том, что крымчан, которые добровольно вернулись домой, можно убедить изменить своё решение.

Попытки Канады диктовать суверенным государствам свои ценности подрывают репутацию самой страны. Российская Федерация не оставит выпад Оттавы без должного ответа. Он сейчас готовится, — цитирует официального представителя российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Крыму благодарны властям Канады и Австралии за расширение санкций против РФ. Благодаря этому полуостров получил бесплатную рекламу местных красот и достопримечательностей. Об этом сообщил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.