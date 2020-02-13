https://static.news.ru/photo/318994c4-4ea2-11ea-9da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российское посольство в США высказалось о новых антироссийских санкциях. Оно назвало принятые меры «всплеском русофобии» и попыткой обеспечения узкоконъюнктурных интересов на рынке оборонных технологий.

Вновь стали свидетелями усилий США по раскручиванию санкционной спирали против России. Новые экстерриториальные ограничения введены в отношении ряда отечественных предприятий машино- и приборостроения. Предлог — «нарушение американских национальных режимов нераспространения», — с иронией говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты хотели бы напомнить американским коллегам, что применять ограничения по «подобным сюжетам» может только Совбез ООН. И для этого нужны веские основания. Администрация США не представила в очередной раз никаких доказательств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдепартамент США сообщил о новых санкциях против трёх российских организаций. Они коснулись Кумертауского авиационного производственного предприятия, Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» и Конструкторского бюро приборостроения.