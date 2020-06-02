Российский МИД не получал данные о новом саммите «Нормандской четвёрки»

Представитель Министерства иностранных дел России прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о встрече глав дипведомств в «нормандском формате». По его словам, Москва не получала такой информации.
У ведомства нет соответствующих данных,
Такой информации (о новом разговоре глав МИД стран «Нормандской четверки». — NEWS.ru) нет, — сказали в министерстве.
В последний раз аналогичная встреча на этом уровне проводилась 30 апреля.
Накануне Кулеба сообщил в разговоре с коллегой из Германии Хайко Маасом, что в обозримом будущем планируется проведение встречи глав МИД стран — участниц «Нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Как ранее писал NEWS.ru, все участники процесса урегулирования ситуации в Донбассе сходятся во мнении, что предпосылок для проведения саммита в «нормандском формате» в настоящее время нет. Об этом заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
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