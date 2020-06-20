Российский МИД: на договоре о СНВ свет клином не сошёлся

https://static.news.ru/photo/e79dbe08-b305-11ea-bd9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва поддержит продление договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но на документе «свет клином не сошёлся».

Российско-американские консультации по стратегической стабильности пройдут 22-23 июня в Вене. По словам спецпредставителя американского президента Маршала Биллингсли, продление договора «будет одним из важных вопросов, но не единственным». Замглавы российского МИДа вовсе отметил, что это будут не переговоры о ДСНВ.

Мы считали бы продление ДСНВ правильным и логичным, но по большому счёту на этом договоре свет клином не сошёлся, — цитирует Рябкова «Интерфакс».

По словам чиновника, Россия использует венские консультации, чтобы «только напомнить о своей позиции» — продлить договор в существующем виде, не привлекая к обсуждению Китай.

В конечном счёте всё сейчас зависит от того выбора, который сделает администрация Трампа, — добавил дипломат.

Как писал NEWS.ru, ограничивающий ядерные вооружения договор истечёт в феврале 2021 года.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не станет участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию — на этом настаивает Вашингтон.