Рябков: РФ будет пытаться объяснять США важность сохранения диалога

https://static.news.ru/photo/622ff524-aa77-11ea-b89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет пытаться объяснять американским коллегам важность сохранения диалога.

Мы будем использовать любую возможность, чтобы объяснить, почему с нашей сточки зрения все же лучше для США и их интересов взаимодействовать с Россией и работать над развитием или хотя бы над позитивной повесткой. Но это, скорее всего, не произойдет в ближайшем будущем по многим причинам, — отметил политик во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

По его словам, в политике, которой придерживается Белый дом, и в ведущих СМИ явно присутствует антироссийский консенсус.

Ранее стало известно, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.