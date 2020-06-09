Рябков: РФ будет пытаться объяснять США важность сохранения диалога

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет пытаться объяснять американским коллегам важность сохранения диалога.
Мы будем использовать любую возможность, чтобы объяснить, почему с нашей сточки зрения все же лучше для США и их интересов взаимодействовать с Россией и работать над развитием или хотя бы над позитивной повесткой. Но это, скорее всего, не произойдет в ближайшем будущем по многим причинам, — отметил политик во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
По его словам, в политике, которой придерживается Белый дом, и в ведущих СМИ явно присутствует антироссийский консенсус.
Ранее стало известно, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.
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