Российские силовики хотят опросить Навального в Германии

https://static.news.ru/photo/8cc82bee-fc07-11ea-8a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России в своём обращении в Минюст Германии от 14 сентября попросила предоставить возможность провести опрос отравленного политика Алексея Навального, который находится на лечении в Берлине.

В ведомстве захотели узнать, кто и когда запланировал командировку оппозиционера в Новосибирск и Томск, кто купил билеты, забронировал гостиницы и планировал маршрут поездки. Кроме того, там хотят выяснить состав рабочей группы, передаёт RT.

Проинформировать об актуальном состоянии здоровья Навального и сообщить, представляется ли возможным его участие в следственных действиях. При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос Навального, — говорится в запросе.

Также в России хотят узнать, кто сопровождал политика с момента вылета в Москве до доставки в омскую больницу, а также о том, что он ел и употреблял ли добавки к пище или медицинские препараты.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.