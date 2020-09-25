Российские дипломаты покинули Болгарию после обвинения в шпионаже

Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули Болгарию. Это два сотрудника торгового представительства РФ, которым отвели 72 часа для выезда из страны.
Дипломатов обвинили в том, что они с 2016 года занимались разведывательной деятельностью, собирая в том числе информацию и о планах модернизации армии,
Российское посольство со своей стороны заявило, что никаких доказательств шпионажа со стороны россиян представлено не было, тем более что это несовместимо с их статусом сотрудников торгпредства. Российский МИД готовит по этому поводу ответные меры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну.
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