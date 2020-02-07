https://static.news.ru/photo/88fb690c-49b7-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Правительственная делегация России прибыла в Красную Поляну на переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Она состоит из пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вице-премьера Алексея Оверчука, первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича и министра энергетики Александра Новака. Дорога из Москвы до Красной Поляны заняла более девяти часов, сообщает ТАСС.

Правительственный рейс задержался из-за сложных метеоусловий в Москве и Сочи. Он был вынужден уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах.

Главы России и Белоруссии намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Владимиром Путиным.