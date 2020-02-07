Правительственная делегация России прибыла в Красную Поляну на переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Она состоит из пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вице-премьера Алексея Оверчука, первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича и министра энергетики Александра Новака. Дорога из Москвы до Красной Поляны заняла более девяти часов,
Правительственный рейс задержался из-за сложных метеоусловий в Москве и Сочи. Он был вынужден уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах.
Главы России и Белоруссии намерены обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов. Посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что вопросы союзного строительства являются важнейшими в отношениях между двумя государствами.
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Владимиром Путиным.
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