Роскомнадзор призвал удалить расследование команды Навального о Терешковой
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
20:13, 18 сентября 2021
Валентина ТерешковаФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Роскомнадзор потребовал удалить с видеохостинга YouTube три видеорасследования команды Навального, одно из которых посвящено первой женщине-космонавту и депутату Госдумы Валентине Терешковой. Об этом стало известно из публикации группы «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте».
Роскомнадзор требует удалить три ролика с канала Алексея Навального. Расследование про Терешкову, ролик с представлением кандидатов «Умного голосования» и ролик со всеми кандидатами от «Умного голосования» в Госдуму, — говорится в тексте публикации.
В самом расследовании говорится о недвижимости в Италии, которая якобы принадлежит Терешковой. В остальных двух роликах соратники Навального рассказывают о своём предвыборном проекте «Умное голосование», который также был недавно удалён из Google Play и App Store. Роскомнадзор усмотрел в видеороликах побуждение к экстремистской деятельности и потребовал удалить их с площадки YouTube.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить два документа команды оппозиционера Алексея Навального со списками кандидатов, поддержанных «Умным голосованием».