Роскомнадзор призвал удалить расследование команды Навального о Терешковой

Роскомнадзор потребовал удалить с видеохостинга YouTube три видеорасследования команды Навального, одно из которых посвящено первой женщине-космонавту и депутату Госдумы Валентине Терешковой. Об этом стало известно из публикации группы «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте».

Роскомнадзор требует удалить три ролика с канала Алексея Навального. Расследование про Терешкову, ролик с представлением кандидатов «Умного голосования» и ролик со всеми кандидатами от «Умного голосования» в Госдуму, — говорится в тексте публикации.

В самом расследовании говорится о недвижимости в Италии, которая якобы принадлежит Терешковой. В остальных двух роликах соратники Навального рассказывают о своём предвыборном проекте «Умное голосование», который также был недавно удалён из Google Play и App Store. Роскомнадзор усмотрел в видеороликах побуждение к экстремистской деятельности и потребовал удалить их с площадки YouTube.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить два документа команды оппозиционера Алексея Навального со списками кандидатов, поддержанных «Умным голосованием».