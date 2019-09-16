https://static.news.ru/photo/56d6a942-d882-11e9-b114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудник бурятской Росгвардии Виктор Хоржиров записал видеообращение, в котором просит сослуживцев «не выполнять заведомо преступных указов» и не задерживать людей во время мирных протестов. В Улан-Удэ с 9 сентября проходят стихийные митинги. Люди требуют отмены результатов выборов.

Свободу политзаключённым! Задержания были все незаконными! Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступных приказов. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий, — обратился служащий к коллегам.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что Хоржирова после проверки, вероятно, накажут штрафом, поскольку тот записал видео в служебное время. Он также добавил, что росгвардеец сам баллотировался в Горсовет в Улан-Удэ. Но выборы проиграл, сообщает проект « Подъём ».

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победителем которых стал поддержанный местными властями и «Единой Россией» самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52%). Представитель КПРФ Вячеслав Мархаев оказался на втором месте с 36,6%.

После объявления итогов сторонники Мархаева ночью 9 сентября вышли на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования. Акция протеста возобновилась 10 сентября, после чего горожан начали разгонять силовики. Также против митингующих действовали неизвестные лица в штатском и в масках, которые разбили стёкла в автомобиле, где находились депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов и несколько активистов, писал News.ru.