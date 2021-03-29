Путин получил от Байдена приглашение на саммит по климату

https://static.news.ru/photo/c50414fc-907f-11eb-bd59-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Москва получила приглашение для российского лидера Владимира Путина на онлайн-саммит по климату от президента США Джо Байдена. Ведётся проработка участия в мероприятии.

Приглашение получено, ведётся проработка, — сообщил источник РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приглашение Владимиру Путину от Джо Байдена будет рассмотрено в установленном порядке, эта тема считается в Кремле очень важной.

Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную, — отметил Песков.

По его словам, потребуется некоторое время, чтобы определиться с участием российского лидера в мероприятии.

Онлайн-переговоры по климату должны состояться 22–23 апреля. В Белом доме подтвердили, что Байден отправил приглашение Путину в числе 40 мировых лидеров.

Как писал NEWS.ru, ключевыми темами, которые Байден хочет затронуть в разговоре с Путиным и другими политиками, названы активизация усилий крупнейших экономик по сокращению выбросов и экономические выгоды от действий по борьбе с изменением климата. Об этом ранее заявили в пресс-службе Белого дома.