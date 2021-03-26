В Белом доме назвали темы для разговора Байдена с Путиным

https://static.news.ru/photo/1e497fa6-8ec9-11eb-bdd0-96000091f725_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина, а также глав ещё 39 государств на переговоры по климату. В числе других европейских лидеров приглашения достались Эммануэлю Макрону (Франция), Ангеле Меркель (Германия) и Борису Джонсону (Великобритания).

Саммит должен состояться 22–23 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ключевыми темами, на которые Байден собирается говорить с Путиным и другими мировыми лидерами, в частности, названы активизация усилий крупнейших экономик по сокращению выбросов и экономические выгоды от действий по борьбе с изменением климата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в переговорах, темой которых будут климатические проблемы. Тогда Белый дом информацию о возможной встрече трёх политиков официально не комментировал. Об этом рассказало Associated Press.