AP: Байден пригласил на переговоры Путина и Си Цзиньпина

https://static.news.ru/photo/63b2fe6a-8e69-11eb-aa0e-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина принять участие в переговорах, темой которых будут климатические проблемы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц. Никакие детали этого мероприятия при этом не приводятся. Белый дом информацию о возможной встрече трёх политиков пока официально не комментировал.

Байден 17 марта в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы. Путин же пожелал президенту США здоровья и добавил, что «кто обзывается — сам так называется». Кроме того, лидер РФ предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире.

Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ, писал NEWS.ru.