16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

AP: Байден пригласил на переговоры Путина и Си Цзиньпина

22:03, 26 марта 2021 50
Джо Байден Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина принять участие в переговорах, темой которых будут климатические проблемы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц. Никакие детали этого мероприятия при этом не приводятся. Белый дом информацию о возможной встрече трёх политиков пока официально не комментировал.

Байден 17 марта в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы. Путин же пожелал президенту США здоровья и добавил, что «кто обзывается — сам так называется». Кроме того, лидер РФ предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире.

Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ, писал NEWS.ru. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео