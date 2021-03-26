AP: Байден пригласил на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина принять участие в переговорах, темой которых будут климатические проблемы.
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Байден 17 марта в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы. Путин же пожелал президенту США здоровья и добавил, что «кто обзывается — сам так называется». Кроме того, лидер РФ предложил коллеге провести дискуссию в прямом эфире.
Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ, писал NEWS.ru.