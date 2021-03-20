«Позор для США!»: американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным

https://static.news.ru/photo/f36ee398-52ac-11e9-99d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположили, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он своего коллегу Путина "убийцей", а также пообещал, что тот "ответит" за якобы имевшееся вмешательство России в американские выборы.

В ответ на это Путин предложил провести дискуссию в прямом эфире. Байден не ответил прямо на это предложение, туманно сообщив, что "в какой-то момент" он это сделает.

Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо бы вообще пошел на это, но было бы здорово посмотреть, как бы этому мерзкому либералу надавали, — считает пользователь JackStephens17.

Ряд пользователей отметили, что такое странное решение Байдена бросает тень на место США в мировой иерархии.

Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы, — заявил Pocahantas. Это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится! — предположил TSGT_USAF.

Учитывая всё произошедшее, американские зрители не стали скрывать своих настроений и открыто заявили, на чьей стороне они выступают в настоящее время.

Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина! — резюмировал Deplorable_Neanderthal.

Ранее NEWS.ru сообщил, что «Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.