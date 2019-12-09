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Россия предложила создать под эгидой ООН международный форум по борьбе с коррупцией в спорте, заявил в колонке для ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он отметил, что борьба с коррупцией в спорте занимает «всё более заметное место как на ооновском треке, так и в других форматах».

Он также напомнил, что в июне 2018 года Россия организовала в Вене конференцию на данную тему, что вызвало интерес у участников.

Вместе с тем в настоящее время нельзя не замечать продолжающиеся попытки политизировать многосторонний диалог по антикоррупционной тематике, использовать его для наращивания политического давления на «неудобные» государства, — сказал Сыромолотов.

Как ранее писал NEWS.ru, Генеральная Ассамблея ООН проведёт в 2021 году специальную сессию, основной темой которой станет борьба с коррупцией.