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РФ и Пакистан помогут Афганистану в создании инклюзивных структур власти

10:47, 07 апреля 2021
Сергей Лавров и Шах Мехмуд Куреши Сергей Лавров и Шах Мехмуд Куреши Фото: SMQureshiPTI/twitter.com

Россия и Пакистан договориться оказывать содействие Афганистану в создании инклюзивных структур власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договорённости о формировании инклюзивных структур власти, — сообщил российский министр.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров заявил, что Россия планирует возобновить деятельность «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. По его словам, данный формат даёт возможность координировать оказание содействия процессу национального примирения. 

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