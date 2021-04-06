РФ и Пакистан помогут Афганистану в создании инклюзивных структур власти

https://static.news.ru/photo/d4d9d96e-9775-11eb-935c-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Шах Мехмуд Куреши Фото: SMQureshiPTI/twitter.com

Россия и Пакистан договориться оказывать содействие Афганистану в создании инклюзивных структур власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договорённости о формировании инклюзивных структур власти, — сообщил российский министр.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров заявил, что Россия планирует возобновить деятельность «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. По его словам, данный формат даёт возможность координировать оказание содействия процессу национального примирения.