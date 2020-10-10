РФ готова поставлять вакцину за рубеж независимо от политики

https://static.news.ru/photo/8253b47a-0af9-11eb-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Россия будет готова поставлять свою вакцину от коронавируса другим странам, независимо от политических взаимоотношений с ними. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич.

В медицине нет места политике или иным мотивам, за исключением цели сохранения и укрепления здоровья всех жителей Земли, — сказал парламентарий ТАСС.

Сославшись на данные Минздрава России, депутат отметил, что в необходимом для поставок за рубеж объёме вакцина появится не ранее ноября. При этом добавил, что ведомство будет обрабатывать обращения от властей любых государств в порядке очереди.

Некоторое время назад депутат Верховной рады Украины Александр Качура предложил закупить у России вакцину «Спутник V», если будет доказана её эффективность. Как писал NEWS.ru, эту инициативу оценил российский сенатор Константин Косачев. Он отметил, что Качура проявляет больше заботы о соотечественниках, нежели украинский лидер Владимир Зеленский, и ставит их интересы выше геополитики.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность поставок российской вакцины на Украину. Тот ответил, что РФ к этому готова, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.