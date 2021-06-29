Разговор Путина с народом без посредников

30 июня состоится уже двадцатая прямая линия с президентом. Фактически она закрывает наш большой политический сезон перед наступлением традиционного двухмесячного летнего затишья. Нет, предвыборная кампания пойдет своим чередом, но в жаркие дни открывшихся турецких курортов она, скорее всего, капитально уйдёт в соцсети.

В этой связи актуальным выглядит появление специального приложения, посредством которого и можно напрямую выйти на президента Владимира Путина и не просто задать вопрос, но и снять видео, иллюстрирующее обращение.

Конечно, сама прямая линия неоднократно повергалась критике: эксперты говорили, что она переросла в общенациональную жалобную книгу. Людей стимулируют искать высокого начальника для решения своих проблем, а не действовать инициативно и самостоятельно в рамках российского законодательства. У нас ведь и суды работают. Но даже записные критики в глубине своих циничных душ прекрасно понимают, насколько бывает вязкой и непробиваемой наша всесильная бюрократия. И как иногда всем полезно вспомнить поговорку о той самой щуке в море, что не даёт дремать карасям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце концов, при всей условности отбора обращений прямая линия остаётся важным и во многом объективным ресурсом прямого общения главы государства с нашим «глубинным народом» и получения из первых рук неотфильтрованную помощниками информацию. Так достигается тот самый эффект интерактивности. А перед парламентскими выборами такой обмен впечатлениями вдвойне ценен.

Ну, а что касается того, что не всем повезёт получить в прямом эфире ответ от самого президента, так и в лотереях выигрывают по-настоящему единицы, но играют-то по-прежнему миллионы.

Появление специального приложения для выхода на прямую линию — это актуальная новация, которая скорее выглядит жестом в сторону более молодой части аудитории. Той, которой привычно действовать через такие интернет-ресурсы. А значит, заодно будет простимулирован и интерес более динамичной части населения, к тому же предпочитающей меньше жаловаться, а больше интересоваться планами действующей власти в разных областях и собственными возможностями.

kremlin.ru

Конечно, в нынешнем временном контексте такая прямая линия — лишний аргумент в пользу голосования за партию власти. Тем более что и президент не стал в последнее время скрывать своего особого отношения к собственному же политическом проекту, который фактически ровесник самой прямой линии. Прямая линия в очередной раз как бы продемонстрирует, кто реально работает, а кто пытается исключительно эксплуатировать очаги недовольства.

Пока непонятно, будут ли на этот раз приглашены в студию министры, а такая практика прежде бывала, но то, что задетые критикой снизу губернаторы будут рапортовать о сделанном почти одновременно с последними словами обращения к ним президента, этот вопрос даже не обсуждается. Но, в конце концов, главное, чтобы реально дело делалось.