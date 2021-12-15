Ракетный эсминец ВМС США направился из Чёрного моря в Средиземное

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) начал перемещение из вод Чёрного моря в Средиземное. Действия корабля запланированы, операции с союзниками по НАТО в Черноморском регионе окончены, сообщается в Twitter-аккаунте Шестого флота. Судно было направлено в акваторию Чёрного моря из болгарского порта Варна в конце ноября в рамках миссии, демонстрирующей «поддержку региональной стабильности» партнёрам.

Ракетный эсминец <...> Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнёрами, — говорится в сообщении.

BREAKING: Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Arleigh Burke (DDG 51) began its scheduled southbound transit from the Black Sea to the Mediterranean Sea after conducting maritime operations alongside @NATO allies and partners, Dec. 15, 2021 #StrongerTogether pic.twitter.com/vGyO9asbiV — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) December 15, 2021

В 2021 году эсминец Arleigh Burke уже осуществлял патрулирование в Баренцевом, Балтийском, Чёрном и Средиземном морях. В конце ноября судно присоединилось к операциям с партнёрами по Североатлантическому альянсу. На это отреагировали в Национальном центре управления обороной России, заявив, что силы и средства Черноморского флота наблюдают за действиями эсминца.

Ранее президент России Владимир Путин назвал действия стран Запада в Чёрном море «выходящими за определённые рамки». Он заявил, что западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о красных линиях, в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ.