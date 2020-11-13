Путин заявил о повышенных рисках в связи с выходом США из ДРСМД

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Президент России Владимир Путин считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведёт к повышению рисков.

Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединённых Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер, выступая на Восточноазиатском саммите, подчеркнул, что Москва нацелена на создание и поддержание атмосферы конструктивного сотрудничества и укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнёры, — отметил президент.

16 октября Владимир Путин предложил на год продлить СНВ-3 безо всяких условий. 20 октября МИД РФ предложил Вашингтону продлить Договор на год и при этом заявил, что Москва готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Вашингтона по продлению ДРСМД «суетливыми», писал NEWS.ru. Дипломат назвал эти разговоры из серии «пикейных жилетов», которые ведутся с точки зрения того, кто будет выигрывать, а кто проигрывать. Москва заинтересована, чтобы выиграли все стороны. Лавров подчеркнул, что это может произойти, если СНВ-3 будет продлён без каких-либо дополнительных условий.