Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря прежней жизни он всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован. Заявление было сделано на форуме «Российская энергетическая неделя».
Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого, — ответил Путин на вопрос, хотел бы он, чтобы его беседа с американским лидером Дональдом Трампом была обнародована.
Он также прокомментировал ситуацию с возможным импичментом Трампа. По его словам, все вспоминают экс-главу США Ричарда Никсона, команда которого подслушивала своих политических противников.
Здесь совершенно другая ситуация, его подслушивали — это первое. Второе — какой-то сотрудник анонимный спецслужб выдал эту информацию, — подчеркнул президент.
25 сентября демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главу Белого дома обвинили в том, что он при помощи иностранного государства планировал дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским американский президент якобы просил его начать расследование против Байдена и его сына Хантера.
Как ранее писал News.ru, бывший посол США на Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе в рамках дела о телефонном разговоре между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
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