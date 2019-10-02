https://static.news.ru/photo/6abdfce2-e518-11e9-af9f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря прежней жизни он всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован. Заявление было сделано на форуме «Российская энергетическая неделя».

Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого, — ответил Путин на вопрос, хотел бы он, чтобы его беседа с американским лидером Дональдом Трампом была обнародована.

Он также прокомментировал ситуацию с возможным импичментом Трампа. По его словам, все вспоминают экс-главу США Ричарда Никсона, команда которого подслушивала своих политических противников.

Здесь совершенно другая ситуация, его подслушивали — это первое. Второе — какой-то сотрудник анонимный спецслужб выдал эту информацию, — подчеркнул президент.

25 сентября демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главу Белого дома обвинили в том, что он при помощи иностранного государства планировал дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским американский президент якобы просил его начать расследование против Байдена и его сына Хантера.

Как ранее писал News.ru, бывший посол США на Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе в рамках дела о телефонном разговоре между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.