Путин заявил, что Россия остаётся «партнёром номер один» для Абхазии

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Несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, Россия остаётся для Абхазии «партнёром номер один». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

Сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить, как ситуация развивается в наших межгосударственных отношениях. Пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остаётся партнёром номер один (для Абхазии), — цитирует ТАСС российского президента.

Переговоры Владимира Путина и Аслана Бжании проходят в Сочи. Главы государств планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы внешнеполитической координации и региональной безопасности. Кроме того, будет обсуждаться ход реализации двустороннего Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны России Сергей Шойгу получил из рук своего абхазского коллеги Владимира Ануа орден Мужества Абхазии.