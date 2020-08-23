Министр обороны Абхазии Ануа наградил Шойгу орденом Мужества

https://static.news.ru/photo/eb92fda4-e526-11ea-9b99-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил из рук своего абхазского коллеги Владимира Ануа орден Мужества Абхазии.

Абхазия была, есть и будет надёжным другом России. Народ Абхазии не забыл, что в тяжёлые годы вы с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом, — заявил Ануа на торжественной церемонии.

Министр обороны Абхазии выразил надежду, что сотрудничество укрепит мир и стабильность в регионе.

Шойгу получит государственную награду за помощь в спасении жителей города Ткуарчала. Это произошло в период конфликта между Грузией и Абхазией в 1992-1993 годах.

Республика Абхазия — государство, признанное пятью государствами-членами ООН и 4 непризнанными и частично признанными государствами. Независимость Абхазии от Грузии 26 ноября 1994 года признали в ООН Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и Россия. При этом в документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.

NEWS.ru писал, что 8 августа помощник президента Абхазии Ахра Авидзба протаранил на своём джипе ворота на российском пограничном пункте. Позже он объяснил свои действия тем, что его пять часов не пускали на территорию республики, и он решил «просто поехать».