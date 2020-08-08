Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индии

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с крушением самолёта в Кожикоде.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде, — передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

7 августа в Кожикоде самолёт Boeing-737, летевший туда из Дубая, несколько раз пытался зайти на посадку из-за сложных погодных условий. Она происходила во время ливня. При посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части.

На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 пассажира, в том числе 10 младенцев, 2 пилота и ещё 4 члена экипажа. 20 человек в результате погибли. Двое из них — командир воздушного судна и второй пилот. Более 100 человек получили травмы, около 20 из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, поисковая группа обнаружила бортовые самописцы с самолёта авиакомпании Air India Express, совершившего жёсткую посадку, в результате чего погибли 20 человек.