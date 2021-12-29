Путин: в вопросах безопасности РФ будет вести себя как США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз отметил, что ядерную войну нельзя начинать, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По мнению хозяина Белого дома, её и выиграть нельзя, отметил Ушаков в беседе с РИА Новости.

Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть, — сказал Ушаков. Он напомнил, что и Москва, и...