Путин: в вопросах безопасности РФ будет вести себя как США
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:46, 31 декабря 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, данную ключевую мысль Путин старался донести до Байдена, сообщает РИА Новости.
Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ, — отметил помощник президента.
Ушаков добавил, что Путин эту ключевую мысль всячески пытался донести до американского президента.
Ранее стало известно, что ядерную войну нельзя начинать, заявил Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По мнению хозяина Белого дома, её и выиграть нельзя, отметил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он напомнил, что и Москва, и Вашингтон располагают самым крупным ядерным потенциалом на планете.