Путин в сентябре приедет с официальным визитом в Китай

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Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай может состояться в сентябре этого года. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.

На начало осени мы с нашими китайскими партнёрами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай, — цитирует его ТАСС.

По его словам, традиционно Путин встречается с китайским лидером четыре-пять раз в год. В этот раз пандемия коронавируса вносит коррективы в ряд мероприятий, однако посол заверил, что подготовка к визиту Путина ведётся полным ходом.

Всё это пока в силе, с повестки дня не снимается. А насколько удастся реализовать — это мы пока сказать не можем, но подготовка в любом случае идёт, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили борьбу с коронавирусом, рассказали в Елисейском дворце. Также французский лидер выразил главе РФ солидарность французского народа по случаю празднования Дня победы во Второй мировой войне.