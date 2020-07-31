Путин созвал Совет безопасности РФ после задержания россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/faae2342-d322-11ea-b5af-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза РФ обсудили безосновательное задержание граждан РФ в Минске (Белоруссия). Политики выразили надежду на скорейшее освобождение соотечественников, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

По словам представителя Кремля, состоялся «обстоятельный разговор об инциденте», передаёт ТАСС. Кроме того, Совбез обсудил различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Для участия в заседании пригласили премьер-министра РФ Михаила Мишустина, спикеров обеих палат парламента Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, руководителя администрации Кремля Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, главу МВД РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, а также спецпредставителя российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Задержанные под Минском россияне не совершали никаких противоправных действий на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что все они имели при себе необходимые документы.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории.

По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами, писал NEWS.ru.