Посол РФ объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/8fc4e70e-d305-11ea-9a31-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объяснили нахождение задержанных ранее россиян в белорусском санатории. Как заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом.

Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории.

Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолётом, минуя территорию Беларуси, — цитирует его РИА Новости.

По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.

Посол добавил, что российская сторона потребовала предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, соответствующая нота уже направлена в МИД Белоруссии.

Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведённого задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, — подытожил посол.

Он также отметил, что странное поведение, которое, предположительно, явилось причиной задержания россиян, не является веским основанием для действий силовиков.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов, писал NEWS.ru.