Песков рассказал о задержанных в Белоруссии россиянах

https://static.news.ru/photo/9c9be4d0-d316-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанные под Минском россияне не совершали никаких противоправных действий на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что все они имели при себе необходимые документы.

Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он также подтвердил, что задержанные являлись сотрудниками ЧОП и направлялись в третью страну. У них на руках были билеты в Стамбул.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами, писал NEWS.ru.