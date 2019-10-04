Президент России Владимир Путин заявил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям.
Мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, — отметил российский лидер на расширенном заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
По его словам, сейчас выработан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых и перспективных молодых людей.
Как ранее писал News.ru, Путин дал совет своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, как поставить на место вышедших из-под контроля чиновников.
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