https://static.news.ru/photo/bc87d138-e6b7-11e9-b9c1-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям.

Мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, — отметил российский лидер на расширенном заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

По его словам, сейчас выработан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых и перспективных молодых людей.

Как ранее писал News.ru, Путин дал совет своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, как поставить на место вышедших из-под контроля чиновников.